EDİRNE (AA) - Karadağ Başmüftüsü Rifat Feyziç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleşen ziyarette, Feyçiz, Balkan Müslümanlarının her zaman Trakya Üniversitesinin desteğini hissettiğini belirtti.

Feyçiz, Balkan coğrafyasına vermiş olduğu katkılardan dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Tabakoğlu ise Karadağ’ın ve Balkanların kendileri için özel bir anlam ifade ettiğini aktardı.

Tüm imkanları ile Karadağ’daki soydaş ve akraba toplulukların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tabakoğlu, ziyaret için Feyçiz'e teşekkür etti.

-Letonya Rezekne Üniversitesinden Tabakoğlu'na ziyaret

Letonya Rezekne Üniversitesini heyetini, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Letonya Rezekne Teknoloji Akademisinden Öğretim Üyesi ve Letonya Parlamento Üyesi Prof. Dr. Edmunds Teirumnieks, Prof. Dr. Lyubomir Lazov, Dr. Erika Teirumnieka, Bulgaristan Gabrovo Avrupa Eğitim, Bilim ve Yenilikler Merkezi Genel Sekreteri Nedka Atanasova oluşan heyet, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi ve Letonya Rezekne Teknoloji Akademisi ile eğitim, bilim ve inovasyon alanlarında iş birliği faaliyetlerinin görüşüldü.

Prof. Dr. Edmunds Teirumnieks, Trakya Üniversitesi ile sınır ötesi iş birliği projeleri ve Balkanlardaki önemli üniversitelerin yer alacağı bilimsel toplantılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Tabakoğlu ise birçok farklı alanda Letonya Rezekne Teknoloji Akademisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesinin partner olarak imza attığı sınır ötesi IPA projeleri ile bu alandaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını aktaran Tabakoğlu, Balkanlar ile akademik, kültürel ve bilimsel boyutlarda ilişkilerin ön planda olduğunu, farklı coğrafyalarda da benzer iş birliklerine önem verdiklerinin belirtti.

-Yerel seçim çalışmaları başladı

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı yerel seçim çalışmalarına başladı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu yerel seçim çalışmaları için Edirne'ye geldiğini belirtti.

Yakın zamanda Ankara'ya temaslarda bulunduklarını aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın ve izleyeceğimiz seçim stratejilerimizin belirlenmesi için Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Buğra Kavuncu'yu şehrimize davet ederek çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Tüm ilçe başkanlarımızla beraber şehrimizin eksiklerini tek tek ele alıp teşkilatlarımız bazında yapılması gerekenleri tespit ettik. Edirne'mizin İYİ partili Belediyeler tarafından Edirne halkına yakışır bir şekilde yönetileceğinden, hiçbir vatandaşımız endişe duymasın. Tekrar ediyoruz, biz İYİ Parti il, ilçe ve belde teşkilatları olarak Edirne Belediyemize, 8 ilçe belediyemize ve 7 belde belediyemize talibiz."

-Ziraat Odası ekipleri üreticilerle buğday rekoltesi hakkında görüştü

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri buğday hasadı yapan üreticilerle verim hakkında görüştü.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ekipler, Sazlıdere, İskender, Demirhanlı, Musabeyli, Hacıumur, Kemalköy, Yenikadın ve Eskikadın köylerini ziyaret etti.

Ekipler ziyarette, buğday ekili tarlalarda hasat yapan üreticilerle görüştü.

Hasattan elde edilen verimle ilgili üreticilerle sohbet eden ekipler, bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.