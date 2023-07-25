Edirne'de ahırda başlayan yangında 4 bin saman balyası ile traktör yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir ahırda başlayan yangında 4 bin saman balyası ile traktör yandı, sera kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kadıköy köyünde A.Y'ye ait bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek etraftaki seraya da sıçradı.

İhbar üzerine Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiyelerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 bin saman balyası ile bir traktör yandı, alevlerin sirayet ettiği sera da kullanılamaz hale geldi.