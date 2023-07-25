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        Trakya Üniversitesinin 41 yıllık gelişiminin 31 yılına tanık Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:44
        Trakya Üniversitesinin 41 yıllık gelişiminin 31 yılına tanık Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu:

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

        Balkan Kongre Merkezi'ndeki programda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato üyelerine üniversitenin kuruluşundan bugüne geçen süreci anlatan sunum yaptı.

        Senato üyesi akademisyenlerin, üniversiteye dair anılarını paylaştığı program, fuaye alanında 41'inci yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.

        Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için duygusal bir program olduğunu söyledi.

        Trakya Üniversitesinin 1992'den beri mensubu olarak gelişimine şahitlik ettiğini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "20 Temmuz 1982'de kurulmuş üniversitemizin sene-i devriyesinde bugün senatomuzla beraber bir değerlendirme yaptık. Ne yaptık, nasıl gidiyoruz, geleceğe ne yapacağız diye. Aldığımız mesafe gerçekten çok sevindirici. Ciddi bir başarı gözüküyor. Bu ivme ile bu başarının giderek artacağını söylemek mümkün. Mutluyuz.

        Trakya Üniversitesi bir bölge üniversitesinden Balkanlar üniversitesine dönüştü, artık bir dünya üniversitesine doğru yürüyor. Her anlamda kaliteyi, akreditasyonu özümsemiş, yetişmiş bilim adamlarıyla şehrine ve bölgesine değer katıyor. Biz gururluyuz. Nice nice yaşlar diliyoruz."

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