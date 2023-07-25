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        Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı Edirne'de törenle kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:17
        Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı Edirne'de törenle kutlandı

        EDİRNE (AA) - Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk bıraktı.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın, Anadolu ve Trakya'da kazanılan savaşın dünya milletleri tarafından tanınmasını sağladığını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, Lozan Barış Antlaşması'nda atılan imzalar sayesinde bugün var olduğunu belirten Gürkan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Duyun-u Umumiye yok ise, kapitülasyonlar yok ise bu ülkedeki her şey bizimse bu Lozan Antlaşması'nın sayesindedir. Bugün bu ülke özgür, bağımsız, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletiyse bu Lozan Antlaşması'nın sayesindedir. Bugün burada özgürce Lozan'ın 100. yılını kutluyorsak ki parantez içinde söylüyorum bazı engelleme çabalarına rağmen kutluyorsak bu da Lozan'ın sayesindedir. O engelleme çabaları da Lozan'ın getirdiği özgürlükler sayesindedir." diye konuştu.

        Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın bilgisizce eleştiri konusu yapıldığını, 100. yılında sona ereceğini söyleyenlerin olduğunu hatırlattı.

        Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılının dolduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Gerçeklerin mutlaka ama mutlaka bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Bugün Lozan'ın yüzüncü yılını doldurduk ve Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmaya, Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda hep söz verdik, bu sözümüzü de mutlaka tutacağız.

        Ama o Lozan'a kara çalmaya çalışanlar, Lozan'ı küçültmeye, itibarsızlaştırmaya çalışanlar, 'Lozan'da olmayan gizli maddeler var' diyenler, 'Lozan yüzünden ülkemiz ileri gitmiyor, petrollerimizi çıkaramıyoruz, yer altı zenginliklerimizi kullanamıyoruz, adalarımızı alamıyoruz' diyenler yarından itibaren acaba aynada nereye bakacaklar?"

        Osman İnci Müzesi'nde "1923 Karikatürleriyle Lozan Barış Antlaşması" isimli karikatür sergisiyle devam eden program, Edirne Belediyesi Bandosu'nun Karaağaç Mahallesi'ndeki halk konseriyle sona erdi.

        Törene CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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