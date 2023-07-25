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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, siyaset gütmeden projelere destek verdiklerini belirtti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:22
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, siyaset gütmeden projelere destek verdiklerini belirtti

        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın hükümetin altyapı çalışmalarında Edirne’ye destek vermediği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, Gürkan'ın başarılı şekilde yürütemediğini iddia ettiği altyapı çalışmalarında "hükümetin eksiği var" algısı yaratmaya çalıştığını iddia etti.

        Yaklaşık 4 yıl önce altyapı çalışmalarının başlatıldığı törende Gürkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti hükümetine ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a teşekkür ettiğini belirten İba, "Şimdi yıllardan beri desteklerimize rağmen bitiremediği altyapı çalışması için hem bahaneler üretiyor hem de algılarla uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

        Gürkan'ın ihalesini kendi yaptığı işi merkezi hükümete mal etmeye çalıştığını savunan İba, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Atık Su Arıtma Tesisi'nin ihalesini ve yapımını İller Bankası olarak biz gerçekleştirdik ve yapımı bitene kadar gerekli finansmanı sağladık. Ancak altyapı (içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı) projesinin ihalesini Edirne Belediyesi yaptı. Altyapı işinin ihalesini biz yapmadık. 2019 yılında, Edirne Belediyesi'ne altyapı işi için 170 milyon lira destek sözü verdik. Bunun 50 milyon lirası kredi, 155 milyon lirası teminat ile kredi olmak üzere toplam 205 milyon lira destek sağladık.

        Ancak, o dönemdeki yapım bedeliyle bugünkü yapım bedelini karşılaştırmak bu işi saptırmak olur. Çünkü destek verdiğimiz miktar o günkü koşullara göreydi, şu anki koşullara göre değil. İller Bankası kendi belediyelerimize de CHP belediyelerine de zaten kredi desteği veriyor. Kredi desteğinin dışında bir destek vermiyoruz. Ayrıca vatandaşlardan altyapı işinin doğru yapılmadığına yönelik şikayetler almamıza rağmen, biz yine krediyi verdik."

        İba, AK Parti hükümetinin vatandaş odaklı olduğunu, yerel yönetimin farklı bir partiden olması halinde destek olunmadığı algısını oluşturmanın da doğru bir söylem olmadığını vurguladı.

        -"Halka hesap verme toplantılarına ne oldu?"

        Gürkan'ın seçim vaatlerinin pek çoğunu yerine getirmediğini ileri süren İba, "Gürkan, keşke Edirnelilere altyapı sürecinin aşamaları hakkında bilgi verseydi ve seçim vaatlerini yerine getirseydi. O kadar çok vaat var ki, mesela kentin otopark sorununu 2014 yılından beri çözecek, Turizm Otogarı ile Edirne'yi tanıştıracaktı, medeniyete yakışır şehir tuvaletleri inşa edecekti ve trafiği rahatlatmak için alt geçitler yapacaktı. Bu vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi." diye konuştu.

        "Yıllarca harap haldeki Selimiye Meydanı'nı kim ihya etti?" diye soran İba, Selimiye Meydan Projesi'nin finansman ve yapımının hükümetleri tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Edirne'ye hizmet etmekten gurur duyduklarının altını çizen İba, "Algı yapmaya gerek yok." dedi.

        İba, siyasetin ötesinde şehrin refahını artırmak için her yatırıma destek verdiklerini belirtti.

        Amaçlarının kalkınan bir Edirne olduğunu ifade eden İba, "Amacımız, Edirne'nin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışmak. Artık iftiralara inanan bir Edirne yok." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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