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        Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi'ne yeni kitaplar eklendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:54
        Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi'ne yeni kitaplar eklendi

        Edirne (AA) - Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi'ne yeni kitaplar eklendi.

        Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Lisesi işbirliğinde Hastane Caddesi'nde oluşturulan Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hediye edilen kitaplar törenle okurlara sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gönderilen kitapların 300'ünü kütüphanenin raflarına koyduklarını belirtti.

        Kütüphanede yaklaşık 5 bin kitaplık bir sirkülasyon olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Bunun devam etmesini istiyoruz. Sokak kütüphanemizde vatandaşımızın oturacağı alanlar da mevcut. Öyle güzel bir proje oldu ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafımıza 1000 kitap hediye etti." ifadelerini kullandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da kütüphaneye vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Törene AK Parti Keşan Teşkilat Başkanı Adnan Vural, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, belediye personeli ve gönüllüler katıldı.

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