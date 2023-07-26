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        Edirne'de ahşap metruk bina çıkan yangında hasar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:53
        Edirne'de ahşap metruk bina çıkan yangında hasar gördü

        EDİRNE (AA) - Edirne'de ahşap metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Talatpaşa Mahallesi Elmacılar Sokak'ta yer alan ve yıkılma tehlikesi olduğu için çevresi sacla çevrilen kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ahşap metruk binadan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince, hortumla su tutan vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

        Olayda hasar gören yapıdaki söndürme çalışmaları sırasında binanın ön cephesindeki ahşap parçalar yola devrildi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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