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        Edirne'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:25
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ekipleri, asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin en sıcak günlerinden birini yaşadığını belirterek, çalışmalarına özveriyle devam eden ekiplere teşekkür etti.

        Gürkan, "Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu bugün de ekiplerimiz sahada asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Sevgili çalışma arkadaşlarım emeğiniz çok değerli, çok kıymetli. Tüm Edirne halkı adına teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.

        - Kaymakam Sevgili, Kumdere köyünü ziyaret etti

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kumdere köyünü ziyaret etti.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar ile birlikte köye gelen Sevgili, köy muhtarı Ahmet Gülen, azalar ve köylüler tarafından karşılandı.

        Köylülerin sorunlarını dinleyen Sevgili, Gülen ile birlikte köyde yapılan asfaltlama çalışmasını inceledi, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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