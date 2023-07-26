Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine saklanan 2 düzensiz göçmen öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:30
        Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine saklanan 2 düzensiz göçmen öldü

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine kaçak yollarla binen 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen oto yedek parçası yüklü bir tırda yapılan aramada dorsede hareketsiz yatan 2 kişi olduğu belirlendi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düzensiz göçmen olduğu belirlenen bu kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Havasızlıktan öldüğü üzerinde durulan düzensiz göçmenlerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

        İpsala’da da 3 gün önce yurt dışına giden bir başka tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ahşap metruk bina çıkan yangında hasar gördü
        Edirne'de ahşap metruk bina çıkan yangında hasar gördü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Şehit Özler için Edirne'de tören
        Şehit Özler için Edirne'de tören
        Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi'ne yeni kitaplar eklendi
        Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi'ne yeni kitaplar eklendi
        Şehit Astsubay Mehmet Özler'in cenazesi memleketine uğurlandı
        Şehit Astsubay Mehmet Özler'in cenazesi memleketine uğurlandı