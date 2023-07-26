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        Edirne'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:32
        Edirne'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        EDİRNE (AA) - Edirne'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki Protokol Evi'nin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Edirne Millet Bahçesi şantiyesi çalışanları da söndürme çalışmalarına iş makinesi ve su tankeriyle destek verdi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

        - Uzunköprü'deki anız yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

        Öte yandan Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

        Yangın bölgesinde bulunan Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevinde kalan 70 yaşlı, güvenlik gerekçesiyle Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

        Huzurevinin arka bahçesinde hasar meydana geldi.

        Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Uzunköprü Orman İşletme Şefliği ekiplerinin tarlalarda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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