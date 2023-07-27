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        Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:47
        Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasal olmayan yollarla yurda girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamda kent genelindeki düzensiz göçmenlerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı.

        Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu olan bu kişiler Edirne Göç İdaresi' Müdürlüğü'ne götürüldü.

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