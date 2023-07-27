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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:23
        Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Şubesi ekipleri istihbarat kapsamında Yunanistan'ın sınırında Karaağaç Mahallesi'nde kaçma hazırlığındaki bir kadını yakaladı.

        Yapılan incelemede zanlının terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan, 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK mensubunun cenazesine katılan, geçmişte Kayapınar belediye başkan yardımcılığı yapan F.A. olduğu tespit edildi.

        Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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