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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:44
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesince Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı nedeniyle konferans düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen "Cumhuriyet'imizin ve Türkiye'mizin Tapusu Lozan Antlaşmamızın 100. Yılı Münasebetiyle Lozan Müzakerelerine Genel Bir Bakış" adlı konferansa Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay konuşmacı olarak katıldı.

        Atalay, Lozan Barış Antlaşması öncesindeki Osmanlı’nın siyasi durumu hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, antlaşma sürecini anlattı.

        İsmet Paşa liderliğindeki Türk heyetinin, tüm dayatmalara rağmen istediğini elde ettiğini belirten Atalay, "Lozan bir hakikattir. O günün şartlarında elde edilebilecek maksimum kazanım elde edilmiştir. Çünkü sıkıntılı bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

        - Trakya Üniversitesi heyeti Tuzla Üniversitesini ziyaret etti

        Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan BAU Genel Kurul Toplantısının detaylarını görüşmek üzere Bosna Hersek’e giden Tabakoğlu ve Hatipoğlu, BAU dönem başkanı Hadzigrahic ile bir araya geldi.

        Ziyarette, genel kurul ve kurul kapsamında gerçekleştirilecek rektörler toplantısı ile Balkanlar ve yükseköğretimin masaya yatırılacağı konferanslar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Tabakoğlu ve Hatipoğlu ayrıca, aralarında Kapıja ve Hacı Hasan Camisi'nin de yer aldığı Tuzla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

        - Özel yetenek sınavı 22-23 Ağustos'ta yapılacak

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 22-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos'taki ilk aşama olan desen sınavıyla başlayacak özel yetenek sınavı, 23 Ağustos'ta grafik tasarım, resim ve heykel bölümlerinin sınavlarıyla devam edecek.

        Adaylar sınav yönergesine üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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