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        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:05
        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma kaçak hayvan ticareti ile mücadele kapsamında 21 belgesiz cins köpekle 28 kimliksiz Osmanlı Hünkari cinsi süs güvercini ele geçirdi.

        Jandarmadan yapılan açıklamada, İstanbul istikametinde giden bir araçta 21 belgesiz cins köpekle 28 kimliksiz Osmanlı Hünkari cinsi süs güvercini bulundu.

        Kaçakçılık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

        - Osmanlı Hünkarisi güvercini

        Kaynaklara göre 17'nci yüzyılda Osmanlı kuşçuları için Manisa'daki şehzade sarayları için özel üretildi.

        Irkın korunması amacıyla saray dışında üretilmesi yasaklandı.

        Göğsü kıvırcık tüylü, paçalı, sivri tepeli ve küçük yapılı kuş 19'uncu yüzyılda Manisa'dan İngiltere'ye götürüldü. Kuş Avrupa'da "Manisa bangosu" olarak anıldı.

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