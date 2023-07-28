Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:41
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - İpsala'da yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

        İpsala Müftülüğü tarafından Ahmet Tuncay Sagun Camisi'nde düzenlenen yarışma, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar ve ilçe vaizi Hamza Pala gözetiminde gerçekleşti.

        Bayraktar, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin, öğrendiklerini hayata geçirme konusunda önemli bir adım attıklarını belirten Bayraktar, "Buraya geldiğiniz için cesaretinizden dolayı sizleri ve ailenizi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri yetiştiren hocalarınıza, bu organizasyonda emeği geçen, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yarışmada Hatice Şeyma Yüksel birinci, Öykü Ceren Demir ikinci, Ömer Faruk Şenocak, Ceren Geçkin ve Betül Zeren Milet üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri Bayraktar tarafından verildi.

        - 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 1 Ağustos'ta başlayacak

        Keşan Belediyesi 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek turnuvaya başvurular sürüyor.

        Başvuruların 30 Temmuz'da sona ereceği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi "kesanopen.tsf.org.tr" adresinden alınabilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor
        Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor
        "Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi
        "Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi
        Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı
        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi
        Edirne'de Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi