EDİRNE (AA) - İpsala'da yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

İpsala Müftülüğü tarafından Ahmet Tuncay Sagun Camisi'nde düzenlenen yarışma, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar ve ilçe vaizi Hamza Pala gözetiminde gerçekleşti.

Bayraktar, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, öğrendiklerini hayata geçirme konusunda önemli bir adım attıklarını belirten Bayraktar, "Buraya geldiğiniz için cesaretinizden dolayı sizleri ve ailenizi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri yetiştiren hocalarınıza, bu organizasyonda emeği geçen, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmada Hatice Şeyma Yüksel birinci, Öykü Ceren Demir ikinci, Ömer Faruk Şenocak, Ceren Geçkin ve Betül Zeren Milet üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Bayraktar tarafından verildi.

- 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 1 Ağustos'ta başlayacak

Keşan Belediyesi 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek turnuvaya başvurular sürüyor.

Başvuruların 30 Temmuz'da sona ereceği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi "kesanopen.tsf.org.tr" adresinden alınabilecek.