Edirne'de çiftçiler batı mısır kök kurdu konusunda uyarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çiftçiler batı mısır kök kurdu popülasyonundaki artışa karşı uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müdürlüklerince yapılan saha çalışmaları ve feromon tuzağı kontrollerinde batı mısır kök kurdu popülasyonunda artış olduğu tespit edildi.

Açıklamada, mısır ekmiş olan çiftçilerin ürünlerini kontrol ederek yoğunluk görülen alanlarda vakit kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığınca tavsiye edilmiş ilaçlar ile uygulama yapmaları, ilaçlama öncesi arıcıları bilgilendirerek arıların aktif olmadığı saatleri tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.