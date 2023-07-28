Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de çiftçiler batı mısır kök kurdu konusunda uyarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:03
        Edirne'de çiftçiler batı mısır kök kurdu konusunda uyarıldı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de çiftçiler batı mısır kök kurdu popülasyonundaki artışa karşı uyarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müdürlüklerince yapılan saha çalışmaları ve feromon tuzağı kontrollerinde batı mısır kök kurdu popülasyonunda artış olduğu tespit edildi.

        Açıklamada, mısır ekmiş olan çiftçilerin ürünlerini kontrol ederek yoğunluk görülen alanlarda vakit kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığınca tavsiye edilmiş ilaçlar ile uygulama yapmaları, ilaçlama öncesi arıcıları bilgilendirerek arıların aktif olmadığı saatleri tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eş başkan tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eş başkan tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor
        Gurbetçilerin anavatana gelişleri sürüyor
        "Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi
        "Gündöndü"ler Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi