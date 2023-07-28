EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'nde muharrem ayı dolayısıyla kurulan stantlarda aşure dağıtım etkinliği düzenlendi.

Belediye tarafından kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda toplamda 5 bin 100 adet aşure dağıtıldığı belirtildi.

-Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Edirne Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesi işbirliğinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Edirne Selimiye Cami ve Eski Cami'de cuma namazının ardından 3 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Edirne İl Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu, hem dini hem de toplumsal kültürü yaşatmak için aşure ikramı yapıldığını aktardı.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan aşure gününün Müslümanlar açısında önemli olduğunu ifade eden Başoğlu, aşure dağıtımı etkinliğinin toplumda paylaşma kültürünü artırdığını belirtti.

Kültürün vazgeçilmesi aşure dağıtımlarının evlere bolluk ve bereket getirdiğini söyleyen Başoğlu, kültürün bir parçası olan aşure dağıtımlarının devam ettirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Düzenlenen aşure dağıtımında Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu ve Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

-İnşaat sektörünün geleceği konuşulacak

Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından İnşaat Sektörü Değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, inşaat sektörü temsilcilerinin katılımıyla 2 Ağustos günü saat 14.00'da, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

Toplantıda, inşaat sektörünün ihtiyaçları, gelişimi ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.