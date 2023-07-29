Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar geç ekilen ayçiçeğini olumsuz etkiliyor

EDİRNE (AA) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, aşırı sıcakların geç ekilen ayçiçeğinde rekolteyi düşürebileceğini söyledi.

Arabacı, AA muhabirine, nisan ve mayıs aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle ayçiçeği ekiminin geciktiğini ifade etti.

Ayçiçeğinde erken ekimin, mildiyo hastalığı riski nedeniyle tercih edilmediğini belirten Arabacı, "O yüzden birçok üreticimiz ekim için acele etmedi ama sene seneyi tutmuyor, yağışların ne zaman geleceği belli olmuyor. Erken ekilen ayçiçekleri çiçeklerini döktüler, tane tutma dönemine yaklaştılar. Onlar geç ekilenlere göre bir nebze iyi gözüküyor. Bu dönemde çok yakıcı sıcaklar var. Yağış düşen bölgelerimiz var ama azınlıkta." dedi.

Arabacı, yakıcı sıcakların geç ekilen ayçiçeklerinde rekolteyi düşürebileceğini dile getirdi.

Bugünlerdeki olası yağışların, tane dolum dönemindeki ayçiçeğinin gelişiminde etkili olabileceğini ifade eden Arabacı, "Şu an ayçiçeğinde verim ne olur derseniz bunu kestirmek çok zor, bu tamamen yağışlarla alakalı. Özellikle geç ekilen ayçiçeklerinin çiçek döneminde yakıcı sıcaklar denk geldi. Bunun böyle olması da bir nebze olsa rekolte kaybına neden olur. İnşallah yakın zamanda yağış düşer, ayçiçeklerimizin gelişiminin iyi olmasını sağlar." diye konuştu.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl ayçiçeği veriminin geçen yıla göre düşük olmasını beklediklerini dile getirdi.

Sıcaklıkların ayçiçeğini olumsuz etkilediğini ifade eden Saygı, "Bu sene beklenen yağışlar olmamıştı. Üstüne aşırı yaz sıcakları ayçiçeklerini ister istemez olumsuz etkiledi. Bazı kesimlerde ayçiçekleri hasat edilemeyecek duruma gelebilir diye endişe ediyoruz. Bu yıl çok yüksek verim beklentisi içinde değiliz. Yer yer verimlerin geçen yılında altında kalacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklık böyle devam ederse çiftçinin işi bu sene zor gibi." dedi.

- "Bu yıl yüzde 50'den daha fazla verim kaybı bekliyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini belirtti.

Bu yıl yoğun kuraklık yaşandığını ifade eden Şaylan, aşırı sıcak ve nemden dolayı mantari hastalıkların ayçiçeğinde görülmeye başladığını söyledi.

Üreticilerin yağış beklediğini dile getiren Şaylan, bu yıl ayçiçeği üretiminde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti.

Uzun bir süredir yağış görülmediğini ifade eden Şaylan, "Yağış olmadığı için, aşırı sıcak ve nemden dolayı bitki strese girdi. Bu yıl yüzde 50'den daha fazla verim kaybı bekliyoruz. Bitki bu sıcaklığa ve neme nasıl dayansın. Ayçiçeğinde bu yıl sıkıntılı günler bizi bekliyor." diye konuştu.