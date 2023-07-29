Trakya Üniversitesi, Kırcaali'deki "Türkiye Günleri"ne katıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde düzenlenen "Türkiye Günleri"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle Kırcaali Belediyesi tarafından "Türkiye Günleri" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi de etkinliğe konser ve sanatsal etkinlikler ile destek verdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin seçme eserlerinden oluşan serginin açıldığı programda, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü hocaları da okçuluk eğitimi verdi.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan öğretim görevlisi Fatma Dağlı yönetiminde gerçekleşen ebru sanat atölyesinde ise ebru sanatının inceliklerini anlatıldı.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası da bir konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Kırcaali özelinde tüm Bulgaristan ile yakın ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

5 bini uluslararası olmak üzere 42 bin 500 öğrencisi, 1800 akademisyeni ile Trakya Üniversitesinin, Bulgaristan’daki tüm üniversitelerle yakın ilişki ve iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Bulgaristan ve Türkiye dostluğuna her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada, Kırcaalililerle bir arada olmaktan mutluyuz. Belediye Başkanı Hasan Azis’e Balkanlarda böyle güzel bir etkinlikte yer almamıza fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Yine bu etkinliğin gerçekleşmesine vermiş olduğu katkılardan ötürü Sofya Büyükelçimiz Aylin Sekizkök ve Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’ye şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.