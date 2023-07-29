Edirne'den kısa kısa
EDİRNE (AA) - Süloğlu Devlet Hastanesi personelince sağlıklı beslenme, hareketin önemi ve hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Hastane personeli ilk olarak Yeni Cami yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme, teknoloji bağımlılığı, hareketin önemi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularında bilgi verip, broşür dağıttı.
Personel cuma namazı sonrası da cemaate sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı ile kolon kanseri ve KKKA hakkında bilgi verdi.
- Süloğlu'nda aşure ikram edildi
Süloğlu Kaymakamlığınca aşure ikramında bulunuldu.
Muharrem ayı dolayısıyla Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nde aşure hazırlandı.
Hazırlanan aşureler, kamu çalışanlarına ve kurumlara gelen vatandaşlara ikram edildi.