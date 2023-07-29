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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:58
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        EDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Valilik bahçesinde Vali Vekili Sıdkı Zehin tarafından karşılandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda Aktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda düzensiz göç ile mücadele, sınır güvenliği, genel asayiş durumu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konuları değerlendirildi.

        Toplantıya Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Erdan Altuner, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

        Toplantının ardından Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresine ziyaretlerde bulundu.

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