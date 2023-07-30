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        Edirne'de LÖSEV tarafından dayanışma etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 09:42
        Edirne'de LÖSEV tarafından dayanışma etkinliği düzenlendi

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) etkinlik düzenlendi.

        Vakfın 25. yılı dolayısıyla Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenen dayanışma etkinliğine LÖSEV'e kayıtlı aileler katıldı.

        Etkinlikte gönüllüler tarafından çocukların yüzleri boyandı, ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

        LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de LÖSEV'e kayıtlı aileler ile bir araya geldiklerini belirtti.

        Etkinliğe 50 ailenin katıldığını söyleyen Ertuğrul, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarının süreceğini ifade etti.

        LÖSEV Edirne İl Temsilcisi Ceylan Toker de çocuklar ve ailelerinin güzel bir gün geçirmesi için etkinliği çocuk müzesinde yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da en önemli amaçlarının çocukların iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, belediye olarak LÖSEV'e her zaman destek verdiklerini ifade etti.

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