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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:17
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tanıtım Günleri 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde 10.00-17.00 saatlerinde düzenlenecek tanıtım günlerinde, tercih sürecindeki öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi verilecek.

        Üniversitenin sunduğu sosyal imkanların da anlatılacağı tanıtım günleriyle ilgili detaylı bilgi "www.trakya.edu.tr" adresinden alınabilecek.

        - İpsala'da çikolata üretimine başlandı

        İpsala Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) çikolata üretimine başlandı.

        Kaymakam Ömer Sevgili, çikolata kursundaki deneme çalışmalarını izledi.

        Sevgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ADEM projesi kapsamında kursiyerlerin hazırladığı çikolataların görücüye çıktığını belirterek, yakın zamanda marka, patent ve satış işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

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