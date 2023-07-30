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        Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

        Tepeden tırnağa beyaz kıyafetler tercih etmesi nedeniyle "Beyaz imam" olarak tanınan Selimiye Camisi emekli imam hatibi Nadi Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:58
        Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

        EDİRNE (AA) - Tepeden tırnağa beyaz kıyafetler tercih etmesi nedeniyle "Beyaz imam" olarak tanınan Selimiye Camisi emekli imam hatibi Nadi Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden 83 yaşındaki Nadi Ersoy için emekli olduğu Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye katılan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Nadi Ersoy'a Allah'tan rahmet diledi.

        Ersoy ile 1997 yılında merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde göreve başladığında tanıştıklarını belirten Kaan, "Bize Selimiye Camisi'ni tanıtmıştı, daha sonra değişik vesilelerle görüşmüştük. Renkli bir kişiliğe sahipti." dedi.

        Selimiye Camisi emekli müezzini Yusuf Karabıyık da Ersoy'un, giydiği süt gibi beyaz takım elbiselerle tanındığını belirterek, "İnşallah kabri pür nur, makamı da süt gibi beyaz olsun." temennisinde bulundu.

        Namaz sonrası Ersoy'un cenazesi, Avarız köyü mezarlığında toprağa verildi.

        - 41 yıl Selimiye'de hizmet etti

        Tepeden tırnağa beyaz kıyafet tercihi nedeniyle Edirneliler tarafından "beyaz imam" ya da "beyaz giyen bisikletli imam" olarak tanınan Ersoy, "aşk" olarak tarif ettiği Selimiye Camisi'nden, emekli olduktan sonra da kopamadı.

        Müezzinlikle başlayıp, imamlıkla ömrünün 41 yılını Selimiye Camisi'nde geçiren Ersoy, hayatı boyunca farklı bir imam portresi çizmişti.

        Beyaz kıyafetler içerisinde bisikletle yolculuk yapan Ersoy, devlet erkanının Selimiye ziyaretlerinde camiyi tanıtması için aranan isim olmuştu.

        Ersoy'un Türk Sanat Müziği'ne ilgisi nedeniyle kıldırdığı namazlarda dua ve sureleri makamlı okuması dikkati çekiyordu.

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