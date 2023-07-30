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        Edirne'de bisikletliler, artan bisiklet kazalarına farkındalık sürüşüyle dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:16
        Edirne'de bisikletliler, artan bisiklet kazalarına farkındalık sürüşüyle dikkat çekti

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bisiklet kulüp ve derneklerinin üyeleri, bisikletlilerin hayatını kaybettiği kazalara dikkat çekmek amacıyla farkındalık sürüşü düzenledi.

        Fatih Mahallesi'nden yola çıkan yaklaşık 50 bisikletçi, Selimiye Meydanı'na geldi.

        Bisikletçiler burada, "trafikte biz de varız", "bisikletime çarparsan ölürüm" sloganları attı.

        Edirne Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurdun birçok yerinde ölümlü bisiklet kazaları yaşandığını söyledi.

        Edirne'de de küçük çaplı kazalar yaşandığını ancak sürücülerin bisikletlilere gereken hassasiyeti gösterdiğini belirten Kurt, "Bizler de kaskımızı takarak, araçlarla mesafemizi koruyarak sürüşlerimizi yapıyoruz. Tüm kulüplerimize düzenledikleri etkinliklerde şerit kapatarak gitmelerini söylüyoruz, sürücülerden de buna gereken hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Çünkü ilimizde bisikletlilere ayrılmış bir yol söz konusu değil." diye konuştu.

        Kurt, son dönemde yaşanan kazalarda birçok bisikletlinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        Bisikletlilerin, kendilerini koruyacak bir kaportası ya da mekanizması olmadığına işaret eden Kurt, "Bisikletliye herhangi bir şekilde dokunulduğu anda ölüm riski yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Sürücüler bu konuda gerekli hassasiyeti göstersinler. İlimize dışarıdan gelen sürücülerin hız limitlerine uymalarını, bisikletlilere gereken saygıyı göstermelerini bekliyoruz." dedi.

        Esranur Demircan da artan trafik kazaları ve bisikletlilerin ölümlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

        Edirne'de herkesin bisikletle güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesini amaçladıklarını ifade eden Demircan, "Bizler bisiklet üstünde birer can taşıyoruz. Sürücülerin bizim de trafikte var olduğumuzu kabul etmelerini istiyoruz. Bizler birer sayıdan ibaret değiliz. Bizim de ailemiz, sevdiklerimiz var. İstediğimiz güvenli bir şekilde bisiklete binmek." dedi.

        Edirne Doğa Sporları Kulübü üyesi Cemil Bürcü, şehirler planlanırken bisiklet yollarının yapılmamasının bisiklet kazalarının artmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetti.

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