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        Trakya Üniversitesinde içten yanmalı motorlar için hava filtresi temizleme sistemi geliştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:47
        Trakya Üniversitesinde içten yanmalı motorlar için hava filtresi temizleme sistemi geliştirildi

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal, içten yanmalı motorlar için geliştirdiği otomatik hava filtresi temizleme buluşuyla patent aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akal, yoğun toza maruz kalan tarım traktörleri üzerinde yaptığı araştırma neticesinde içten yanmalı motorda olmayan otomatik hava filtresi temizleme sistemi geliştirdi.

        Makine Yüksek Mühendisleri İlker Selvi ve Mustafa Kütük'ün de ekip üyesi olarak yer aldığı buluş, "İçten Yanmalı Motorlar İçin Hava Filtresi Temizleme Tertibatı" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akal, buluş sayesinde başta traktör motorları olmak üzere tüm içten yanmalı motorlardan maksimum performans sağlanması, daha az yakıt tüketimi ve daha düşük seviyede zararlı egzoz emisyonları elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Zorlu şartlarda çalıştırılan traktör, iş makinesi ve arazi araçlarının yoğun toza maruz kaldığını aktaran Akal, kullanım şartlarına göre hava filtrelerinin tıkanması sonucu motorun güç değerinin azaldığını ve tüketiminin arttığını vurguladı.

        Bu durumda zararlı egzoz emisyonlarının da arttığını dile getiren Akal, şunları kaydetti:

        "Ayrıca daha az bilinen bir olgu ise tozun emme havası ile birlikte silindire girmesi sonucunda aşınma ve motorda yağ eksilmesi meydana gelmektedir. Bu durum motorun kullanım ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Burada bize göre önemli olan bir kaç temel unsur var. Öncelikle bugüne kadar hiçbir içten yanmalı motorda bu sistem mevcut değil. Sonrasında ise motorun performans kayıpları önlenmiş, yakıt tüketimi ve zararlı egzoz emisyonları azaltılmış oluyor. Yaptığımız deneylerde hava filtresinde tıkanıklık seviyesi maksimuma ulaştığında saatteki yakıt tüketiminin yüzde 100 arttığı görülmüştür. Ayrıca ekonomik olarak mazot fiyatlarını ve traktörün günde 12 saat çalıştığını düşünürsek çok ciddi bir kazanım sağlanmış olacaktır."

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