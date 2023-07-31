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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:57
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Muharrem ayı dolayısıyla Bostanlı köyünde düzenlenen aşure günü ve şükür duasına katıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı, mehter takımı ile karşılandı.

        Batı, Bostanlı köyü Muhtarı Yusuf Balcı ve vatandaşlar bir süre sohbet etti.

        Şükür duası sonrası hazırlanan aşureler dağıtıldı.

        Batı, Muharrem ayının tüm İslam Alemi’ne hayırlı olmasını diledi.

        - Ormankıran Kur'an Kursu öğrencilerini misafir etti

        Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran, ilçedeki camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri Süloğlu Barajı Sosyal Tesislerinde öğlen yemeğinde misafir etti.

        Ormankıran yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri ağırlamadan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

        Her zaman gençlere yönelik çalışmalara destek verdiklerini aktaran Ormankıran, "Eğer dinimizi öğreneceksek Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Bizler Süloğlu Belediyesi olarak Yaz Kur’an Kursunu birincilik ile bitiren öğrencimize küçük altın, ikinciye gram altın, üçüncüye de yarım gram altın vereceğiz. İki hafta sonra bitecek olan kurslarımızdaki tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bizler her zaman evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'da katıldı.

        - Tekin, Enez ilçesini ziyaret etti

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin Enez ilçesini ziyaret etti.

        Tekin yaptığı yazılı açıklamada, ilçe yönetimiyle yaklaşan yerel seçimler hakkında görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        İlçe esnafını ziyaret ederek talep ve istekleri dinlediklerini aktaran Tekin, daha iyi şartlar oluşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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