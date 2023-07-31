EDİRNE (AA) - Keşan'da, Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği üyeleri sahilde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Çevreciler etkinlik kapsamında sahildeki plastik ve cam atıkları topladı.

Dernek Başkan Yardımcısı Seher Kurçeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahillerdeki kirliliğe dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kurçeren, doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini kaydetti.

- Enez'de günbatımı etkinliği düzenlenecek

Enez Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği tarafından günbatımı etkinliği düzenlenecek.

Dernek Başkanı Ulaş Demiray, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin 2 Ağustos Salı günü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Vatandaşları etkinliği davet eden Demiray, "Günbatımı gecesinde resim ve kitap sergisi ve plaket töreni yapılacak. Enezli sanatçı Gönül Kartal'ın şarkıları eşliğinde misafirlerimiz doyasıya eğlenecek. Etkinlikte günbatımı fotoğraf çekimi de yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Karaağaç barajı için çalışmalar sürüyor

İpsala'nın Karaağaç köyünde ihalesi yapılan baraj için hazırlık çalışmaları sürüyor.

Köy muhtarı Seyfettin İlkdoğmuş, baraj sayesinde geniş bir alanın sulu tarıma kavuşacağını söyledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından baraj yapımına başlanacağını belirten İlkdoğmuş, "2 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak baraj 10 bin 492 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.