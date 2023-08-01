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        Atları yük taşımaktan kurtaran proje "örnek proje" seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:19
        Atları yük taşımaktan kurtaran proje "örnek proje" seçildi

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" projesi örnek proje seçildi.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Kayseri'de düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde Türkiye'ye örnek gösterildiğini belirtti.

        Çevre, istihdam ve can dostu odaklı projenin bir kez daha gurur kaynağı olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Atları yük taşımaktan kurtaran projemiz alanında Türkiye birincisi seçildi. Projemiz dolayısıyla yılın yerel yöneticisi seçildiğimiz ödül töreninde plaketimizi aldık. At arabalarıyla yük taşınıyordu. Atların sağlığını korumak için bu projeyi gerçekleştirdik. Çevreci ve istihdam kaynaklı projemizle Türkiye'ye örnek olduk. Projemize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim."

        İlçede "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" projesi kapsamında yük taşıyıcılarına 150 triportör dağıtılmış, ilçe merkezinde at arabası kullanımı yasaklanmıştı.

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