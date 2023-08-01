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        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:38
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ocak ve Doç. Dr. Vildan Evrim Öztürk'ün yurt dışından akademisyenlerle hazırladığı makale Borsa İstanbul Review dergisinde yayımlanacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Amerika, Çin ve Umman'dan akademisyenlerle hazırlanan makalede eski bürokratların banka yönetim kurullarında yer almasının bankaların entelektüel sermaye etkinliklerine faydası olup olmadığı, Kaynak Bağımlılığı Teorisi çerçevesinde tartışılarak elde edilen bulgulara yer veriliyor.

        - Keşan'da su israfı denetimi

        Keşan'da zabıta ekipleri su israfı yapanlara uyarılarda bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşların su israfı yapılanlarla ilgili Alo 153 çözüm masasına ihbarlarda bulunduğu belirtildi.

        Zabıta ekiplerin denetimler yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Halı, araç ve bahçe yıkayarak su israfı yapan ev ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz. Susuzluk ile mücadelemize destek veren ve ihbarlarıyla bu mücadeleye katkıda bulunan tüm duyarlı vatandaşlarımıza, ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Su tasarrufu ile ilgili önlemlerimiz, tedbirlerimiz ve mücadelemiz devam edecek."

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