Edirne'de bazı köy yollarında uzun ömürlü ve dayanıklı beton yol kullanılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bozulan ve eskiyen köy yolları sathi kaplama asfalta göre daha kaliteli ve uzun ömürlü olan beton yol uygulamasıyla yenileniyor.

Edirne İl Özel İdaresince yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında kentteki bazı köy yollarının yapımında beton yol uygulaması tercih ediliyor.

Kuru olarak kamyonlarla getirilen çimento, makine yardımıyla yola seriliyor. Silindirlerle sıkıştırılan çimento, üzerine dökülen özel sıvı yardımıyla sertleştirilerek beton halini alıyor.

Beton yol uygulaması sathi kaplama asfalta göre daha kaliteli ve uzun ömürlü olması nedeniyle uygun yollarda kullanılıyor.

Kentte devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, beton yol ağının her geçen yıl genişlediğini söyledi.

Asfalt yol çalışmalarının yanında beton yol uygulamaları da gerçekleştirdiklerini belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

"Bugün Üyüklütatar ve Karakasım köylerinin il yolu bağlantı noktasında beton yol çalışmamızı ziyaret ediyoruz. İl Özel İdaresi'nin yatırım programında bu yıl 15 kilometrelik beton yola yer vermiştik. Çalışmalarımız etap etap gerçekleştiriliyor. Hem kullanışı hem konforu hem de uzun yıllar dayanması yönünden beton yolun Edirne'mize önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz."

Ciğerci, yatırım programı kapsamında asfalt yol çalışmalarının sürdüğünü bu yıl 95 kilometrelik yolun tamamlanacağını dile getirdi. İl Özel İdaresi'nin Havsa'daki şantiyesine sıcak asfalt üretim tesisi kurulacağını ifade etti.

Ciğerci, KÖYDES programı çerçevesinde parke taş döşeme çalışmalarının devam ettiğini yol çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını sözlerine ekledi.