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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:32
        Edirne'de asayiş

        EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.K'yı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        F.A, Nişancıpaşa Mahallesi'nde evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        F.A, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.H.K'yı Paşayiğit Caddesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

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