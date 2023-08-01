Edirne'de asayiş
EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.K'yı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
F.A, Nişancıpaşa Mahallesi'nde evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
F.A, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.H.K'yı Paşayiğit Caddesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.