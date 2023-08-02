Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de artan sivrisinek popülasyonuna karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:35
        Edirne'de artan sivrisinek popülasyonuna karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

        EDİRNE (AA) - Edirne'de artan sivrisinek popülasyonuna karşı İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivrisineğe karşı yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

        Ciğerci, köylerde ve ilçelerdeki ilaçlama çalışmalarının sulak alanlar ve çeltik tarlalarının çok olduğu bölgelerde yoğunlaştığını dile getirdi.

        Bu yıl ilaçlamaya 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayırdıklarını belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

        "Gece ve gündüz vardiyalı olmak üzere 5 araçla 16 kişilik 8 ekibimiz sivrisinekle mücadele ediyor. İlimizi 3 ayrı lokasyona ayırdık. İpsala-Enez-Keşan hattı bir lokasyon, Uzunköprü-Meriç hattını bir lokasyon ve Lalapaşa-Süloğlu-Havsa ve merkez ilçeye bağlı köyleri de bir lokasyon olarak planladık. Faaliyetlerimizi sulak alanlar, çeltik tarlalarının olduğu bölgeler ve yerleşimin yoğun olduğu sahil kesimlerinde yoğunlaştırdık. Sahadan aldığımız geri dönüşlerde vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görüyoruz."

        Ciğerci, ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca süreceğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de bazı köy yollarında uzun ömürlü ve dayanıklı beton yol kullanılıy...
        Edirne'de bazı köy yollarında uzun ömürlü ve dayanıklı beton yol kullanılıy...
        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kırbiç'ten "ayçiçeği yağı fiyatı" açık...
        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kırbiç'ten "ayçiçeği yağı fiyatı" açık...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa