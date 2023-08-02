Edirne'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.
Giriş: 02.08.2023 - 09:58
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda çeşitli otomobil markalarına ait 5 motor üst kapağı ele geçirildi.
Olayın şüphelileriyle ilgili yasal işlem başlatıldı.