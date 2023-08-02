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        Edirne'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:58
        Edirne'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Aramalarda çeşitli otomobil markalarına ait 5 motor üst kapağı ele geçirildi.

        Olayın şüphelileriyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

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