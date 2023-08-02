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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:04
        Edirne'de asayiş

        EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.T.Y'yi İstasyon Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden hurda malzemeler çalınan kişi polise başvurdu.

        Barutluk Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden M.K, bazı hurda malzemelerin çalındığını fark etti.

        İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Yeni Mahalle'de yaşayan M.M, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.M, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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