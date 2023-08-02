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        18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:50
        18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan 153 sporcu katılıyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, satrancın bir kütür olduğunu ve bu kültüre sahip çıktıklarını söyledi.

        Ulusal ve uluslararası birçok sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Helvacıoğlu, "Satranç ustalarının da dediği gibi 'satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır' diyerek birazdan ilk hamleleri yapacak ve turnuvamızı başlatacağız." dedi.

        Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez de satranç kültürünün yaygınlaşması, sporcuların deneyim kazanması ve bölgenin ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması amacıyla turnuvalar düzenlediklerini anlattı.

        Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Umut Güney de gelenekselleşen turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

        Helvacıoğlu'nun açılış hamlesiyle başlayan turnuva, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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