Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde düşüş yaşanıyor.

Kentin iki önemli su kaynağından olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düştü.

Sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın artması dolayısıyla nehirler son dönemlerin en düşük seviyesinde akıyor.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde Meriç Nehri'nin debisi 44 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Su seviyesinin düşmesi nedeniyle nehir yatağında kum adacıkları oluştu. Kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise saniyede 7 metreküp ölçüldü.

Su akışının yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar da kirlilik oluşturdu.