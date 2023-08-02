Sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gördü
EDİRNE (AA) - Edirne'de hasadı yapılan sezonun ilk ayçiçeği Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) işlem gördü.
Borsadaki elektronik salon satışında ayçiçeğinin kilogramı 18 lira 517 kuruştan işlem gördü.
Korucu köyünden Önder Tetik'e ait 1 ton ayçiçeği bir tarım şirketi tarafından satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Tetik'i kutladı, günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Kurban, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.