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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:16
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Fransa'dan Edirne'ye gelen öğrenciler, tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında yurt dışında eğitim hayatına devam eden öğrenciler kentte bulunan camileri ziyaret etti.

        Edirne İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ilk olarak restorasyonu devam eden Selimiye Camisini ziyaret ederek cami hakkında bilgi aldı.

        Öğrenciler daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Dar'ül Hadis Camisi ve Eski Cami'yi ziyaret etti.

        - Edirne'de bağımsız belediye başkan adayı oldu

        Edirneli Songül Çetinkaya Tül, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde Edirne'de bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

        Kentte bir tesiste düzenlenen basın toplantısında adaylığını açıklayan Tül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapmayı planladığı projeleri anlattı.

        Uyuşturucu ile mücadeleye destek vereceklerini ifade eden Tül, kente yatırım yapılması ve istihdam sağlanması için iş insanları ile bir araya geleceklerini belirtti.

        Kente gelen yerli ve yabancı turistler için çalışma yürüteceklerini dile getiren Tül, "Turistlerin kente gelişlerini artırmak için yurt içi ve yurt dışında reklam çalışmaları yürütülebilir. Festivaller kentindeyiz ama festivaller sönük geçiyor. Başkan olursam Edirne halkı, belediye başkanlarını sık sık halkın içinde görecek. SMA hastaları çocuklarımıza destek vereceğiz. Sorun yaratan, çaresiz kalan değil, çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." diye konuştu.

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