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        Edirne'de tur otobüsünün motor kısmında gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:18
        Edirne'de tur otobüsünün motor kısmında gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir yolcu otobüsünün motorunun alt kısmına saklanan düzensiz göçmen, şoför tarafından fark edildi.

        Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a gitmek için Edirne'ye gelen yolcu otobüsünün şoförü, motor kısmından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.

        Otobüsü kontrol eden şoför, motorun alt kısmında sıkışmış bir kişi olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmeni bulunduğu yerden çıkardı.

        Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişi, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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