Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:51
        Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi.

        Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubunca düzenlenen etkinlikte katılımcılar nehir kıyısında toplandı.

        Çalışma grubunun sözcüsü Turan Şallı, burada yaptığı konuşmada, soykırımda hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

        Şallı, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın işgal ettiği topraklarda yaşayan binlerce Roman'ın esir kamplarına gönderildiğini ve hayatlarını kaybettiğini dile getirdi.

        Soykırımın insanlık suçu olduğunu belirten Şallı, "Bugün, 2 Ağustos 1944 tarihinde 3 bine yakın Roman'ın sistematik olarak katledilmesinin 79. yıl dönümü. Avrupa coğrafyasında varlık gösteren tarihsel adıyla Çingeneler her dönemde toplumsal ayrıştırma, şiddet, zulüm görmüştür. Farklı tarihlerde ölüm cezalarına, soykırıma maruz kalmışlardır. Günümüzde de halen Avrupa'nın çoğu ülkesinde toplumsal ayrımcılığın izlerini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise 2. Dünya Savaşı'nda binlerce Roman'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

        Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Zafer, "Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet tarihimiz boyunca en ufak bir sorun yaşamadan kardeşçe yaşamış ve eşit haklara sahip olmuşlardır. Fakat Nazi Almanyası döneminde binlerce Romanın hayatını kaybettiğini biliyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından katledilen Romanlar anısına Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı.

        Anma etkinliğine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Romanlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de tur otobüsünün motor kısmında gizlenen düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de tur otobüsünün motor kısmında gizlenen düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilece...
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilece...
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        İnşaat işçisi alevlerin ağaçlara sıçramaması için kürekle müdahale etti
        İnşaat işçisi alevlerin ağaçlara sıçramaması için kürekle müdahale etti