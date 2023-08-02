Edirne'de "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" etkinliği yapıldı.

Meriç Köprüsü'ndeki etkinlikte, motosikletli jandarma ve polis ekipleri Edirne Motosiklet Spor Kulübü üyeleriyle geçiş yaptı.

Tarihi köprünün giriş ve çıkış kısmından hareket eden motosikletli grup seyir terasında bir araya geldi.

Grubun iki üyesi motosikletlerinden inerek üzerinde "Esir Alınmış Hayatlara Umut Olun" yazılı puzzle parçalarına bölünmüş pankartı birleştirdi.

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karkoç da etkinliğe katılarak destek verdi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "modern kölelik" olarak nitelendirilen insan ticaretinin insanlığa karşı işlenen çok ağır bir suç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin insan ticareti suçuyla etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda insan ticareti 2002 yılında ülkemizde suç olarak kabul edilmiş ve halihazırda bu suçu işleyenler 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Ülkemizde insan ticareti mağdurlarına yardım edilmesi, onların yardım mekanizmalarından faydalanmaları için yetkili birim İI Göç İdaresi Müdürlükleridir. Başkanlığımız koordinasyonunda müdürlüğümüz de bu suçla etkin mücadele etmekt,e mağdurların korunması ve suçun önlenmesine yönelik titiz çalışmalar yürütmektedir."

Edirne Motosiklet Spor Kulübü Sözcüsü Selda İnanç ise insan ticaretinin her yıl milyonlarca insanı mağdur ettiğine dikkati çekti.