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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:23
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye ve Harmanlı köyleri arasındaki 15 kilometrelik yolun asfalt çalışmasına gelecek ay başlanacağını belirtti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Edirne İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, Maksutlu Köyü Muhtarı Sadettin Filiz ve Harmanlı Köyü Muhtarı Necdet Dikim, İba'yı makamında ziyaret etti.

        İba, ziyarette yaptığı konuşmada köylere yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

        Köylere ve muhtarlara destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden İba, Hamidiye ve Harmanlı köyleri arasındaki 15 kilometrelik yolun asfalt çalışmasına gelecek ay başlanacağını kaydetti.

        Kuruşar ve beraberindekiler de İba'ya devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        - Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali düzenlenecek

        10. Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali "Yaşasın Cumhuriyet" teması ile 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme ve derneğin üyeleri Kent Müzesi'nde festivale ilişkin toplantı düzenledi.

        Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin bisiklete ilgisinin katlanarak artmasını arzu ettiklerini belirtti.

        Keşan'da bisiklet ve doğa sporlarının yaygınlaşmasını hedeflediklerini anlatan Helvacıoğlu, etkinliklerin devam ettiğini anlattı.

        Eşme de 10. Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nin "Yaşasın Cumhuriyet" teması ile 8-10 Eylül'de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

        Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya başta olmak üzere uluslararası anlamda da yoğun bir talebin olduğuna dikkat çeken Eşmen, festival başvurularının başlamasının ardından 14 dakika içinde kontenjanların dolduğunu kaydetti.

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