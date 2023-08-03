Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:32
        Edirne'de asayiş

        EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Menzilahır Mahallesi'nde yaşayan A.Z, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        A.Z, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan K.A, dükkanını kontrol ettiğinde bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

        İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri F.B'yi, İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin sorgusunda "hırsızlık" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor
        Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor
        Meriç Köprüsü'nde motosiklet tutkunlarından 'İnsan Ticareti ile Mücadele' f...
        Meriç Köprüsü'nde motosiklet tutkunlarından 'İnsan Ticareti ile Mücadele' f...
        Edirne'de "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi
        Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar için Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı
        Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar için Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı
        Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı
        Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı