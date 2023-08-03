Tıbbi ve aromatik bitkiler Edirne'nin tarımsal üretimini çeşitlendiriyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 4 yıl önce kurduğu deneme bahçesinde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiler için yeni gelir kaynağı olacak.

Enstitünün Karaağaç'taki yerleşkesinde Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle 10 dekarlık alanda kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde farklı kategori ve çeşitlerde yaklaşık 70 tür bitki yetiştiriliyor.

İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan yüksek getirili bitkilerin bölgeye uygunluğu test edilirken, verim ve kalitesi yüksek çeşitler üreticilere örnek oluyor.

Ayçiçeği, buğday ve çeltik üretiminde söz sahibi olan bölgede farklı bitkilerin tarıma kazandırılması amaçlanıyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, 4 yıl önce başlanan çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Bahçede adaçayı, safran, kekik ve lavantanın da aralarında bulunduğu pek çok farklı türün bulunduğunu belirten Tülek, çeşitli bölgeden getirilen bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

- "Çiftçilere katma değer sağlanması amaçlanıyor"

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin her geçen gün arttığını, bu bitkilere talebin yükseldiğini dile getirdi.

Bahçede tek yıllık ve çok yıllık bitkilerin olduğunu söyleyen Tülek, şunları kaydetti:

"Gül hatmi, altın otu, ahududu, aronya, mahlep ve sumak gibi onlarca çeşit var. Amacımız bu bitkilerin bölgemizde üretiminin yapılması ve çiftçilerimiz açısından katma değer oluşturması. Bu kapsamda karşılığının olduğunu görüyoruz. Farklı kurumlarla yaptığımız iş birlikleri aracılığıyla konuyla ilgilenen çiftçilere burada kurslar veriliyor. Çalışmak istediği bitki üzerinde yoğunlaşan üreticilerimiz süreç içinde bitkinin tarımına başlıyor. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile de iş birliği yaparak tıbbi amaçlı bitkiler için uygun ham maddeyi sağlıyoruz."

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin birim alandan yüksek gelir elde edilmesine olanak sağladığını da sözlerine ekledi.