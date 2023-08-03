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        Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:42
        Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

        EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüyor.

        Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

        Almanya'ya dönen Ahmet Şahin, AA muhabirine, tatilini memleketi Çorum'da geçirdiğini söyledi.

        Akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Tatil güzel geçti her yıl gelmeye çalışıyorum. 1995'ten beri gurbetteyiz dönerken burukluk yaşıyoruz, eşi dostu bırak gidiyoruz." dedi.

        İrfan Türker de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

        Almanya'ya döndüğünü ve Türkiye'den ayrılmanın çok zor olduğunu anlatan Türker, "Ailemizin yanından gözyaşlarıyla ayrıldık. Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz." diye konuştu.

        Tatilde ailesini ziyaret ederek bol bol gezdiklerini anlatan İbrahim Terkivatan ise sevinçle geldikleri ana vatanlarından üzüntüyle ayrıldıklarını vurguladı.

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