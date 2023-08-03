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        BUDDER Başkanı Önder Akdağ, Edirne Maratonu'nu değerlendirdi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:02
        BUDDER Başkanı Önder Akdağ, Edirne Maratonu'nu değerlendirdi:

        EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Edirne ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Akdağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 16 Temmuz'da Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen koşulan maratona yerli ve yabancı 1000'e yakın atletin katıldığını dile getirdi.

        Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Akdağ, "Coşkulu bir maratonu geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi ülkemiz ve şehrimiz adına iyi bir etkinliğe imza attık. Amatör spor kulübü olarak uluslararası bir organizasyonu yapmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Akdağ, maratona destek veren kurum, kuruluş ve firmalara teşekkür etti.

        Maratonun kente katkı sağladığına dikkati çeken Akdağ, gelecek yıl yapılacak organizasyona daha çok destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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