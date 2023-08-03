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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:53
        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        EDİRNE (AA) - Trakya'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

        Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

        Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde termometreler 37 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı.

        Bazı kişiler kentteki tarihi kapalı çarşılara girerek güneşten korunmaya çalışırken kimileri ise süs havuzlarında elini yüzünü yıkayarak serinledi.

        Vatandaşlardan Turgut Alırat, AA muhabirine bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiğini söyledi.

        Sokağa çıktığında sıcaktan etkilenmemek için şapka ve güneş gözlüğü taktığını belirten Alırat, "Gezmeye çıkmıştım hava çok sıcak. Havuzun kenarında dinleniyorum, ellerimi yıkayarak serinlemeye çalıştım." dedi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de sıcak hava etkisini gösteriyor.

        Termometrelerin 35 dereceyi gördüğü kentte, özellikle hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde insanlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

        Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

        Dışarıda olanlar da güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerde ağaçların gölgesine sığınıyor.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İl merkezinde 34 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç ve bina gölgeleri ile kapalı alanları tercih ediyor.

        Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

        78 yaşındaki İhsan Koç işleri nedeniyle dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

        Sıcaklarda dışarı çıkmamaya özen gösterdiğini aktaran Koç evde vakit geçirmeye çalıştığını belirtti.

        Bankada işleri dolayısıyla dışarıda olduğunu anlatan Koç, "Kronik hastayım. Hava 3-4 gündür sıcak. Gölgelerde vakit geçiriyorum." dedi.

        Tanju Özkan da dışarda olmaktan dolayı sıcaktan bunaldığını dile getirdi.

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