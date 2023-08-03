Edirne İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci İl Genel Meclisi üyelerine projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Edirne İl Genel Meclisi ağustos ayı 3. birleşimi Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantı yoklamanın alınması ve önceki birleşime ait tutanakların okunmasıyla başladı.

Ciğerci mecliste yaptığı konuşmada, ağustos ayı oturumları dolayısıyla meclisi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Meclis üyelerine İl Özel İdarenin programı hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulunmak için geldiğini ifade eden Ciğerci, "Yatırımlarımızın yüzde 90'ına yakını bitmiş durumda. Yol programımızda belli bir seviyeye geldik. Tarımsal sulama projelerimizin yüzde 90'ı başladı. Önümüzdeki yılda da tarımsal sulama projelerine ve kırsal kalkınmayı destekleme projelerine ağırlık vermeyi ümit ediyoruz." dedi.

Ciğerci eylül ayı içerisinde Havsa'da kurulan sıcak asfalt tesisinin kurulacağını aktardı.

Kasım ayına kadar 35-40 kilometre asfalt serimi yapmayı planladıklarını söyleyen Ciğerci, köy yollarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.