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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:00
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlısı 26 kişi gözaltına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Zanlılardan 25'inin FETÖ, birinin de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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